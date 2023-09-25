Під час удару по штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцерів та командувача російського флоту

Під час ракетної атаки по Севастополю минулого тижня сталося влучання у штаб Чорноморського флоту російської федерації. Під час атаки загинув командувач чф рф Віктор Соколов та ще 34 російських офіцери.

Про це повідомила пресслужба Сил Спеціальних Операцій (ССО).

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"Оновлена інформація по втратах противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК "Мінськ" та штабу чф рф... Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі в окупованому Криму пролунав вибух у будівлі, де розмішувався штаб Чорноморського флоту рф. За даними російського Міноборони, втрат не було, лише один військовослужбовець зник безвісти.

20 вересня після низки вибухів у Криму окупаційна влада заявляла, що сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".

Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.

Однак супутникові знімки засвідчили влучання у російську військову базу.

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