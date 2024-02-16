'ПриватБанк' тимчасово не працюватиме: Українців попередили про регламентні роботи

Українців попередили, що у ніч на суботу, 17 лютого, "ПриватБанк" буде проводити регламентні роботи у "Приват24". Сервіси не працюватимуть до 5 ранку.

Планові роботи необхідні для того, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками. Про це повідомили у пресслужбі банку.

"Тож у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

"Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", – вказали у банку.

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