Прочищення забитого унітазу за допомогою швабри та ганчірки: дивний, але дієвий лайфхак

Досвідчені експерти, що допомогають прочищати забиті каналізаційні стоки застерігають від кидання до унітаза не лише туалетного паперу, а я інших різних залишків продуктів, чи наповнювачів з котячих туалетів.

Хоча труби, що ведуть від унітаза до каналізаційної ями достатньо широкі, у них з часом все одно можуть застрягати навіть невеличкі предмети.

Читайте також: Навіщо досвідчені господині радять щоденно сипати сіль в унітаз: лайфхак

Якщо ваш унітаз засмітився, можна скористатися деякими народними способами його прочищення. А ще існує дивний, на перший погляд, лайфхак, як можна "пробити" стоки, якщо унітаз засмітився.

Якщо у вас не вийшло прочистити унітаз за допомогою пластикової пляшки (про цей спосіб ми писали раніше), спробуйте використати швабру (або будь-яку міцну палицю) та ганчірку, якою миєте підлогу.

Вам треба зробити наступні кроки: ганчірку треба намочити та скласти її у кілька разів й намотати на швабру, або дерев'яну палицю (вийде щось на зразок факела).

Потім кінцем палиці, на який намотана ганчірка, треба заткнути унітаз й різкими рухами почати проштовхувати воду вниз. Потрібно створити так званий гідроудар, щоб засмічення у трубах проштовхнулося до каналізації.

Читайте також: Як швидко прочистити забитий унітаз: простий лайфхак

Важливий момент: ганчірка має гарно кріпитися до швабри, чи до палиці, аби вона не застрягла в отворі унітаза.

Намагайтеся не застосовувати силу для проштовхування засмічення надто інтенсивно, аби не зламати унітаз.

Додамо, що позбутись поганого запаху в санвузлі допоможе ще один дешевий та ароматний продукт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!