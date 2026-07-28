Пряні та дуже ароматні: рецепт помідорів по-вірменськи на зиму
Помідори по-вірменськи — смачна домашня заготівля, яка підкорює насиченим смаком і пряним ароматом. Завдяки поєднанню солодкого перцю, часнику, базиліку, селери та гострого перцю овочі залишаються соковитими, пружними й чудово смакують як до повсякденних страв, так і на святковому столі.
Рецептом поділилися автори Smakuiemo.
Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму
Інгредієнти
- помідори — 2 кг;
- болгарський перець — 300 г;
- часник — 5 зубчиків;
- базилік — 40 г;
- селера — 40 г;
- гострий перець — 2 шт.;
- рослинна олія — 60 мл.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 30 г;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
- Болгарський перець, часник, базилік, селеру та гострий перець подрібніть у блендері до однорідної консистенції. Додайте рослинну олію та добре перемішайте.
- Помідори вимийте й розріжте навпіл або на четвертинки — залежно від їхнього розміру. У заздалегідь простерилізовані банки викладайте овочі шарами, чергуючи їх із пряною овочевою сумішшю.
- Для маринаду доведіть до кипіння воду, додайте сіль, цукор і оцет, після чого ретельно перемішайте до повного розчинення інгредієнтів.
- Готовим гарячим маринадом залийте банки до самого верху, накрийте кришками та стерилізуйте приблизно 10 хвилин після закипання води.
- Після стерилізації щільно закрутіть банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження.
- Готові помідори по-вірменськи зберігайте в прохолодному темному місці. Узимку вони стануть чудовою закускою до м'ясних страв, картоплі або будь-якого домашнього гарніру.
Раніше ми вже пропонували рецепт персикового нектару на зиму.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!