Росія вбила 23-річну вагітну жінку ударом по Кам’янському (фото)

У Кам’янському на Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами, загинула вагітна жінка. Близько другої ночі окупанти вдарили ракетою по міській лікарні. Загиблу звали Діана, їй було 23 роки. Таким чином, кількість жертв обстрілу зросла до трьох.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 29 липня. Раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки було поранено п’ятеро людей. Дві жінки перебувають у важкому стані, серед них — вагітна.

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Унаслідок удару пошкоджено кілька медичних закладів, зокрема пологове відділення, міську лікарню, шкірно-венерологічний диспансер і дитячу поліклініку. Пацієнтів евакуювали до інших лікарень.

Також в місті серйозно постраждали освітні заклади — два ліцеї, гімназія, дитячий садок. Окрім цього, зруйновано чи пошкоджено 49 житлових будинків, вибито понад 300 вікон.

Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.

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