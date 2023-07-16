Сьогодні Землю накрила чотириденна магнітна буря: як покращити самопочуття

Магнітні бурі у липні 2023 - названо графік магнітних бур на липень та як покращити самопочуття

У неділю, 16 липня, розпочалася потужна магнітна буря. Вона триватиме від 16 по 19 липня.

Про це свідчать дані порталу Meteoagent. Проте ці прогнози нестабільні та можуть змінюватися в залежності від спалахів на Сонці та їхнього впливу на атмосферу нашої планети.

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В період 16-19 липня потужність метеоударів становитиме 4 балів з 10. Цього місяця були потужніші збурення, але навіть ці можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей, людей похилого віку та з хронічними хворобами.

Магнітні бурі у липні 2023 - чотириденна магнітна буря у липні

Як поберегтися під час магнітних бур

В період магнітних бур люди скаржаться на головні болі, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння, слабкість. Також загострюються хронічні хвороби.

Головні поради під час дії магнітних бур:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

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