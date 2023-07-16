Сегодня Землю накрыла четырехдневная магнитная буря: как улучшить самочувствие

В воскресенье, 16 июля, началась мощная магнитная буря. Она продлится с 16 по 19 июля.

Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent. Тем не менее, эти прогнозы нестабильны и могут изменяться в зависимости от вспышек на Солнце и их влияния на атмосферу нашей планеты.

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В период 16-19 июля мощность метеоударов составит 4 балла из 10. В этом месяце были более мощные возмущения, но даже эти могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, пожилых людей и с хроническими болезнями.

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Как поберечься во время магнитных бурь

В период магнитных бурь люди жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу, слабость. Также обостряются хронические заболевания.

Главные советы при действии магнитных бурь:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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