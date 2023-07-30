Так бідність та нещастя ніколи не підуть від вас: названо 6 шкідливих звичок

Шість звичок, які притягують бідність та біди - які речі не можна зберігати вдома

З найдавніших часів люди вірили у різні заборони та дотримувалися певних обрядів, які могли принести у життя неприємності, біди або ж удачу. У сучасному світі дехто навіть не підозрює про такі перестороги.

Тому певні вчинки можуть накликати бідність, горе і страждання. Сьогодні UAportal розповість про шість табу-речей.

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На думку езотериків, не варто зберігати вдома мертві елементи декору, зокрема квіти. Хоч вони і милують око, але стануть "похоронним вінком" на могилі вашої удачі та щастя.

Якщо вдома тримати засохлі рослини або приносити висушених жуків та інших комах, то ви несвідомо можете відчинити двері для нещасть. Це також може перекрити фінансовий потік, вигнати позитивну енергетику з дому.

Наступна небезпечні річ – дзеркало поруч із ліжком. Вважається, що так утворюється портал у потойбіччя і вони можуть наповнити душу людини нечистю. У спальні дзеркало треба ставити так, аби у його відображенні не було ліжка.

Також бідність може привернути збереження зламаних годинників. Рух стрілок на циферблаті привертає розвиток та символізує життєвий цикл. Якщо цього немає, то і грошей та удачі теж не буде. Таких речей треба позбуватися одразу, щоб не утворювався застій та не притягувався негатив.

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Крім цього, не можна прибирати під час зливи та грози. Оскільки так ви виженете з дому удачу. Згідно з порадами езотериків, загалом прибирання варто починати з коридору, а закінчувати на кухні. Це запустить грошовий потік у ваше життя.

Зберігати порожні пляшки теж погана звичка, яка не тільки захаращує житло. Так ви накличете злидні, хвороби та біди. Не варто зберігати речі, які ви не використовуєте за призначенням.

Також поганою прикметою є залишати вдома розбитий або тріснутий посуд, оскільки негативна енергетика цих речей – прямий шлях до невдач та проблем.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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