Паливний колапс у росії: обмеження запровадили вже у 15 регіонах країни

У щонайменше 15 регіонах Росії 23 червня запровадили обмеження на реалізацію бензину та дизельного пального через загострення паливної кризи, спричиненої нестачею нафтопродуктів. Обмеження торкнулися навіть Ханти-Мансійського автономного округу — ключового нафтовидобувного регіону країни, на який припадає близько 40% видобутку російської нафти.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода". На АЗС мереж "Газпромнефть" і "Лукойл" пальне відпускають лише безпосередньо в паливні баки транспортних засобів. При цьому встановлено ліміти: не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизеля на одного клієнта.

Схожі обмеження, а також заборону на відпуск пального в каністри, ввели у Бєлгородській, Брянській, Курській, Тюменській, Новосибірській, Саратовській, Пензенській, Омській, Воронезькій і Мурманській областях, а також у Красноярському краї. Місцева влада пояснює такі заходи необхідністю запобігти ажіотажному попиту та штучному дефіциту.

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В Іркутській області на частині заправних станцій діють обмеження на продаж пального, а деякі АЗС тимчасово припинили роботу. Губернатор регіону Ігор Кобзєв спершу заявив у Telegram, що нестача пального пов’язана з атаками українських безпілотників на російські нафтопереробні об’єкти, однак згодом відредагував повідомлення та прибрав цю згадку.

У Володимирській області жителів закликали менше користуватися особистими автомобілями, а в Північній Осетії влада доручила створити резервні запаси пального. Водночас віцепрем’єр РФ Олександр Новак під час наради з Володимиром Путіним охарактеризував ситуацію як складну, але контрольовану. За його словами, проблеми з постачанням мають локальний характер і пов’язані з логістикою.

На території окупованого Криму після удару по логістичному вузлу в районі Керченської протоки продаж бензину для приватного транспорту фактично припинили. Крім того, Федеральна антимонопольна служба Росії заборонила реалізацію бензину через маркетплейси.

Нагадаємо, дрони атакували Москву, горять НПЗ та найбільший ТЦ міста.

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