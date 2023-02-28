Трьом знакам зодіаку в березні неймовірно пощастить через рухи планет

Астрологи дають своє тлумачення місяця березня: Юпітер і Венера в поєднанні з Хароном в Овні, Сонцем у Рибах, Повним Місяцем у Діві та Плутоном у Водолії. Зіркові фахівці розкривають знаки зодіаку, які розігрують куш.

Вхід Сонця в знак Риб ознаменував кінець сезону Водолія, поступившись місцем новій епосі мрій, що несе дуже особливу енергію. В принципі, атмосфера буде приємною, але успіх прогнозовано лише трьом знакам зодіаку.

Овен

Березень обіцяє бути найбільш сприятливим для вашого зодіакального сузір'я, у всіх аспектах вашого життя. Що стосується вашого професійного життя, ви можете досягти значних результатів і, отже, отримати заслужену винагороду! Ваша наполеглива праця та цілеспрямованість не залишаться непоміченими, тож продовжуйте викладати все можливе та ніколи не здавайтеся.

З точки зору сентиментального життя, Венера в Овні змінює вашу долю. Планета кохання підготувала для вас несподівані подарунки. Це може бути пропозиція вашого партнера, від якої ви не зможете відмовитися, або несподіване запрошення, яке дозволить вам пережити незвичайний досвід.

Близнюки

Щоб досягти успіху, необхідно заручитися підтримкою своїх близьких і людей, які поділяють ті ж ідеї та прагнення, що й ви. Разом ви можете досягти великих успіхів і досягти непередбачених висот. Не варто недооцінювати силу взаємодопомоги та співпраці. Оскільки повний Місяць у Діві відбудеться 7 березня 2023 року, настав час скористатися можливостями, які нададуть зірки.

Читайте також: У березні удача буде на боці цих знаків зодіаку

Не пропустіть можливість зблизитися з людьми, які можуть допомогти вам у реалізації ваших проєктів. Вашої наполегливості та завзятості не завжди вистачить, знадобиться ще й підтримка інших! Наприкінці березня Плутон починає свій шлях у Водолії, тож це може бути вдалий час, щоб зробити прорив у кар’єрі. Продовжуйте наполегливо працювати та повністю вкладати себе у все, що ви робите.

Діва

Зірки вирішили надати вам свою прихильність, позбавивши вас від усіх страхів і блокувань, які заважають вам рухатися вперед і досягати своїх цілей. Сонце переходить у знак Риб, знаменуючи нову еру. Це ідеальний час, щоб почати все заново і жити щасливішим, спокійнішим і вільнішим життям!

Юпітер проходить транзит через Овна, тож цілком ймовірно, що ви знайдете нову роботу, яка принесе вам більше задоволення та насолоди, як на особистому рівні, так і з точки зору фінансової вигоди! Однак знайте, що вам доведеться дуже багато працювати, щоб досягти своєї мрії.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!