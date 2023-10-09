Вчені заявили, що людство може зникнути в цьому столітті з шансом 1 до 6

Вчені вважають, що людство може померти у цьому столітті із шансом 1 до 6

У 2020 році філософ з Оксфорду, Тобі Орд, випустив книгу під назвою "The Precipice", в якій розглядається ризик вимирання людства. Орд надав конкретні оцінки ймовірності "екзистенційної катастрофи" для людства протягом наступного століття, і вони дорівнюють одному із шести.

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Ця цифра викликала значний інтерес у громадськості і стала темою обговорення, зокрема після промови австралійського політика Ендрю Лі в Мельбурні. Інтерес до цієї теми зростає, оскільки в найближчі десятиліття загрози, такі як зміна клімату, ядерна зброя, біоінженерні патогени, штучний інтелект і астероїди, що здатні зіткнутися з Землею, стають дедалі актуальнішими та серйознішими. Про це пише Sciense Alert.

Погляд на ймовірність

Для розуміння цих питань, спробуємо спочатку зрозуміти, що таке ймовірність. Існують різні підходи до визначення ймовірності, одним із найбільш традиційних є підхід, що називається частотністю.

З цього підходу ймовірність базується на частоті подій в результаті багатьох спостережень. Наприклад, якщо ми знаємо, що чесний кубик випадає трійкою один раз із шести, це означає, що трійка випадає приблизно один раз із шести кидків.

Також, цей підхід можна застосовувати до прогнозу погоди, де синоптик може сказати, що ймовірність дощу завтра становить один із шести, що означає, що приблизно один із шести днів сходить дощ.

Проте, цей підхід вимагає багатьох спостережень для точних оцінок, що ускладнює розуміння ймовірностей подій, які сталися лише раз.

Ймовірність вимирання і ймовірність подій

Якщо мова йде про ймовірність вимирання людства, то це – одноразова подія, яка не має аналогів чи повторень. Однак можна намагатися найти аналогічні події, з яких можна було б навчитися.

Наприклад, для оцінки ймовірності зіткнення Землі з астероїдом такого ж розміру, як астероїд, який спричинив вимирання динозаврів, можна аналізувати кількість таких астероїдів, які вдарили в Місяць протягом його історії. Такий аналіз вказує на одну з 300 мільйонів ймовірність вимирання наступного століття через зіткнення з астероїдом.

Але слід пам'ятати, що це лише наближені оцінки, і вони супроводжуються великою ступенем невизначеності. Наприклад, Тобі Орд оцінює ймовірність такої події в один на мільйон, залишаючи значну частину невизначеності.

Байєсівський підхід до ймовірності

Існує ще один підхід до розуміння ймовірностей, відомий як байєсівський підхід, який більше акцентує на тому, що ми знаємо, очікуємо та віримо про події.

У цьому підході ймовірність розглядається як система ранжирування, де ми порівнюємо ймовірності подій, щоб зрозуміти, які результати більш або менше вірогідні.

Тобі Орд використовує цей підхід у своїй книзі, де він розглядає різні події вимирання та надає оцінки їхньої ймовірності. Ці оцінки можна розглядати як відносні рейтинги подій.

З цієї точки зору, він вважає, що вимирання внаслідок астероїдного удару (один із мільйона) менш вірогідне, ніж вимирання від зміни клімату (один із тисячі), і обидві ці події менш ймовірні, ніж вимирання через "неприєднаний штучний інтелект" (один із десяти).

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Суб'єктивність оцінок

Однак важливо зауважити, що початкові оцінки ймовірностей у байєсівському підході (називаються "попередніми") можуть бути досить суб'єктивними. Це можуть бути особисті оцінки, які можуть різнитися від особи до особи.

Таким чином, цей підхід також супроводжується ступенем невизначеності, і результати, пов'язані з ймовірністю вимирання людства, можуть бути дуже суб'єктивними.

Заключні думки

Отже, оцінка ймовірності вимирання людства - це складний процес, який супроводжується великою невизначеністю і суб'єктивністю. Тобі Орд намагається використовувати ці оцінки для створення свого рейтингу подій вимирання, але важливо розуміти, що ці оцінки можуть бути лише наближеними.

Необхідно бути обережними при використанні таких оцінок у громадських обговореннях, і важливо розуміти, що це суб'єктивні оцінки, які можуть використовуватися для психологічного впливу, а не точних прогнозів майбутнього.

Нагадаємо, вчені все частіше звертають увагу на те, що чекає нашу планету в майбутньому. Вчені Університету Вірджинії стверджують, що планета знаходиться на межі кількох переломних моментів, які рано чи пізно спричинять кардинальні зміни клімату.

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