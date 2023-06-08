Рівень води у Каховському водосховищі впав нижче 'мертвої точки'

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у водосховищі сягнув нижче "мертвої точки". Йдеться про показник 12,5 метра.

Розмив станції буде продовжуватися. Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Під водою наразі знаходиться половина станції, друга половина на 70% у воді. Земляну ділянку між шлюзом і станцією також буде розмито водою", – зазначив він.

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Сирота додав, що "мертва точка" становить 12,7 метра, коли ще можна робити водозабір у населені пункти і для Запорізької АЕС для охолодження. За його словами, скид води із водосховища відбувається із інтенсивністю близько 1 метру за добу.

Очікується, що водосховище втратить ще близько 8,5 метрів води від того рівня, який був до підриву.

"З такими темпами, очікується, що скид води відбуватиметься ще близько 7-8 днів", – пояснив гендиректор.

Сирота зауважив, що зараз розробляється проєкт ремонту гідроелектростанції та проєкт перемички. Це займе кілька місяців, за умови роботи 24 годин на добу.

Своєю чергою побудова нової ГЕС та демонтаж зруйнованої у Новій Каховці займе близько 5 років, також за умови дуже щільного графіка роботи.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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