У травні Землю накриють потужні магнітні бурі: названі дати

Вже 11 травня мешканці Землі можуть відчути погіршення самопочуття через геомагнітну активність. У четвер сонячна активність залишиться досить потужною та навіть небезпечною для метеозалежних людей.

За даними Space Weather Prediction Center, наступного дня, 12 травня, очікується магнітна буря потужністю G1 (низька). А вже з 12 по 16 травня мешканці Землі можуть розраховувати на зниження геомагнітних коливань.

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17 та 18 травня очікується новий потужний спалах, який знизить свої сили до 27 травня включно.

З 28 по 31 травня магнітні бурі знову наберуть сили.

Що таке магнітні бурі:

Вони виникають через спалахи на Сонці, через які страждає магнітне поле Землі. Сонце випускає велику кількість заряджених частинок, які потім взаємодіють з магнітним полем Землі, що може призводити до різноманітних наслідків.

Магнітні бурі можуть бути небезпечні для електричних мереж, супутників, навігаційних систем, а також можуть впливати на здоров'я людей і тварин. Найбільші ризики пов'язані з високочастотним випромінюванням, яке може викликати радіаційну хворобу і збій роботи електронної техніки, включаючи комп'ютери, телефони, телевізори та інші пристрої.

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Особливо небезпечні магнітні бурі для астронавтів, які знаходяться в космічному просторі, оскільки вони відчувають вплив заряджених частинок безпосередньо на своєму організмі. Також можуть виникнути проблеми з комунікаціями та навігацією в повітряному транспорті й на морі.

Існує думка, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. Це пов'язано з тим, що магнітні бурі можуть викликати зміни у геомагнітному полі Землі, які, своєю чергою, можуть впливати на фізіологічні процеси в організмі людини.

Зокрема, деякі люди можуть відчувати головний біль, сонливість, нервовість, збудження, або інші симптоми перед початком магнітної бурі.

Деякі науковці стверджують, що негативний вплив магнітних бур на здоров'я людини є незначним і не має суттєвого значення для більшості людей. Інші науковці вважають, що такий вплив може бути визначальним для деяких осіб, особливо для тих, хто страждає від хронічних захворювань, таких як мігрені, артрит, депресія тощо.

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Під час потужної сонячної активності не бажано сідати за кермо, піддавати організм серйозним фізичним навантаженням, вживати шкідливу їжу та пити алкоголь. За можливості, варто відмовитися від роботи, яка потребує зосередженості та уваги. А ще варто стежити за своїм емоційним станом, намагатися не нервувати та не стресувати.

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