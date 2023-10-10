У жовтні треба перевести годинник на зимовий час: в який бік крутити стрілки

В Україні переводять годинник на зимовий час в останню неділю жовтня. У 2023 році це буде 29 жовтня. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад, тобто з 4:00 на 3:00.

Перехід на зимовий час здійснюється в рамках міжнародної угоди про зміну часу. Мета цього переходу – зменшити споживання електроенергії, оскільки взимку сонячного світла менше.

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Як перевести годинники

Після переходу на зимовий час потрібно змінити час на всіх пристроях, які мають годинник, наприклад, на телефоні, комп'ютері та телевізорі (якщо такі пристрої не мають функції автоматичного налаштування часу).

Більше про те, як перевести механічні й кварцові годинники читайте тут.

Перехід на зимовий час може викликати деякий дискомфорт, оскільки організму потрібно деякий час, щоб адаптуватися до нового часу. Тож фахівці радять завчасно почати адаптувати свій організм до зміни часу. Намагайтеся лягати спати на годину раніше та прокидайтеся завжди в один й той самий час зранку, аби звикнути.

Перевірити точний час можна на наступних ресурсах:

Пропонуємо дізнатися більше, як підготуватися до зміни часу восени, аби не почуватися недобре.

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