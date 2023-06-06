В середині червня очікується потужна магнітна буря: названо дату

Магнітні бурі у червні 2023 - названо дати метеоударів та симптоми при магнітних бурях

В середині червня Землю накриє досить сильна магнітна буря. У цей час краще попіклуватися про своє здоров'я та уникати стресових ситуацій.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оновило інформацію щодо космічної погоди впродовж червня 2023 року. Дані з'явилися на сайті Meteoagent.

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Магнітна буря потужністю у 4 бали триватиме 16 червня. У цей час люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Потужна магнітна буря накриє Землю 16 червня

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найпотужніша магнітна буря триватиме з 18 по 20 червня. В інший же час прогнозують слабкі та середньої сили метеоудари.

Найпотужніша за весь червень магнітна буря накриє Землю

Календар магнітних бур на червень:

Слабкі магнітні бурі в 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балі: 18-20 червня.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Вживайте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Споживайте більшу кількість сезонних овочів та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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