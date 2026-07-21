В Україні падає ціна на 'борщовий набір': скільки коштує

Минулого тижня в Україні продовжилося зниження гуртових цін на овочі борщового набору. Найбільше подешевшали буряк, морква та ріпчаста цибуля.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Так, гуртові ціни на картоплю знизилися до 10–15 грн/кг, тоді як тижнем раніше вона коштувала 12–15 грн/кг.

Білокачанна капуста також стала доступнішою: її вартість опустилася з 20–25 грн/кг до 18–25 грн/кг. Помітніше подешевшали буряк і морква. Буряк наразі продають по 10–15 грн/кг замість 14–18 грн/кг, а моркву — по 22–28 грн/кг, тоді як раніше її вартість становила 28–30 грн/кг.

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Знизилися й ціни на ріпчасту цибулю. Якщо раніше її продавали по 20–35 грн/кг, то тепер гуртові ціни коливаються в межах 16–20 грн/кг. На ринку овочів також продовжують дешевшати огірки. Їхня гуртова ціна знизилася з 25–40 грн/кг до 15–30 грн/кг. Водночас помідори, навпаки, подорожчали: їх продають по 40–75 грн/кг, тоді як тижнем раніше ціни становили 30–60 грн/кг.

Відчутно впала й мінімальна ціна на часник. Якщо раніше його реалізовували по 100–130 грн/кг, то тепер вартість коливається від 50 до 120 грн/кг. У фруктовому сегменті через збільшення пропозиції дешевшають яблука. Їхня гуртова ціна знизилася з 28–55 грн/кг до 25–40 грн/кг.

Також подешевшали груші — з 45–70 грн/кг до 40–50 грн/кг. Найбільше зниження зафіксовано на сливи: їхня вартість скоротилася зі 100–130 грн/кг до 50–100 грн/кг.

У сегменті ягід продовжує дешевшати лохина. Наразі її гуртом продають по 200–300 грн/кг, тоді як тижнем раніше ціни сягали 250–350 грн/кг. Крім того, дещо знизилася вартість вишні — зі 100–140 грн/кг до 100–120 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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