В Україні знизилась вартість популярного овочу: скільки коштує

В Україні продовжує дешевшати рання картопля. За останній тиждень відпускні ціни виробників знизилися ще приблизно на 15% і наразі становлять 12–20 грн за кілограм. Експерти пояснюють це активним надходженням нового врожаю на ринок і прогнозують, що тенденція до здешевлення може зберегтися й у найближчі тижні.

У супермаркетах овоч наразі продають у середньому по 17–24 грн/кг. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За результатами щоденного моніторингу ринку, українські виробники вкотре переглянули ціни у бік зниження. Основною причиною стало масове збирання ранньої картоплі, яке вже розпочалося в більшості регіонів країни.

Чому дешевшає картопля

Порівняно з попереднім тижнем відпускні ціни впали в середньому на 15%, що стало одним із найбільш відчутних знижень із початку сезону. При цьому кінцева вартість для покупців залежить від регіону, торговельної націнки, витрат на транспортування та якості продукції.

Фахівці пояснюють, що ключовим фактором залишається сезонне збільшення пропозиції. У липні фермери активно збирають новий урожай, через що на ринок щодня надходять дедалі більші обсяги картоплі.

Зростання пропозиції посилює конкуренцію між виробниками. Щоб швидше реалізувати продукцію, продавці змушені знижувати ціни. Крім того, частина ранньої картоплі ще не відповідає високим вимогам щодо зовнішнього вигляду та придатності до тривалого зберігання, тому її також реалізують дешевше.

Попри нинішнє здешевлення, аналітики звертають увагу, що ціни все ще залишаються показовими у порівнянні з минулим роком. За їхніми даними, в аналогічний період 2025 року картопля коштувала приблизно на 16% дорожче.

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Чого очікувати найближчим часом

Експерти припускають, що зниження вартості може тривати й надалі. У міру збільшення обсягів нового врожаю пропозиція на ринку продовжить зростати, а за відсутності відповідного збільшення попиту виробники можуть і надалі переглядати ціни вниз.

Водночас подальша ситуація залежатиме від погодних умов, урожайності, витрат на зберігання та загальної ринкової кон'юнктури. Традиційно найнижчі ціни на картоплю спостерігаються саме під час масового збору врожаю, після чого восени ринок поступово стабілізується.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

За даними моніторингу OBOZ.UA, середня ціна ранньої картоплі в українських супермаркетах становить 21,41 грн за кілограм. Станом на 5 липня найбільші торговельні мережі пропонують овоч за такими цінами:

Varus — від 17,60 грн/кг (акційна ціна);

"Сільпо" — від 19 грн/кг (за акцією);

Auchan — від 21,90 грн/кг (за акційною пропозицією).

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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