Весняний зелений борщ з секретним інгредієнтом: покроковий рецепт
Якщо ви скучили за яскравими вітамінними весняними стравами, саме час приготувати зелений борщ. А для більшої корисності додайте у нього листочки молодої кропиви.
Ця рослина містить вітаміни А, В, С, Е, К. А ще – залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен та фітонутрієнти, зокрема флавоноїди, що запобігають хворобам серця, фітонцидам та органічним кислотам.
Пропонуємо дізнатися, як легко та швидко поласувати зеленим борщем з листочками кропиви та молодими пагінцями шпинату.
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Для приготування цієї страви потрібен м'ясний бульйон, тож підготуйте його завчасно, аби варінні борщу було швидшим.
Продукти:
- Морква – 1
- Яйця – 2 шт
- Цибуля ріпчаста – 1
- Кропива, листочки – 100 г
- Шпинат – 100 г
- Щавель – 100 г
- Картопля – 3
- Олія соняшникова – 20 г
- Сіль та чорний мелений перець – по щіпці
- Сметана – столова ложка
- Масло вершкове – для засмажки
- Часник – зубчик чи два, на смак.
Поставте на плиту каструлю з бульйоном, нехай закипить, а ви тим часом почистьте та помийте овочі. А ще – помийте зелень та просушіть її.
Коли будете кришити моркву й цибулю – відкладіть по столовій ложці кожного овоча, аби потім зробити підсмажку.
Відваріть яйця круто, остудіть, очистьте та натріть на крупній терці.
Коли бульйон закипить, вкиньте у нього подрібнену у будь-який спосіб моркву й цибулю. Картоплю поріжте квадратиками й теж відправте варитися. Посоліть та поперчіть.
Поставте на плиту невеличку сковорідку, покладіть у неї вершкове масло та обсмажте на ньому спочатку подрібнену цибулю, а потім моркву. Наприкінці коли овочі розм'якнуть, вкришіть часник й трохи потушіть, додавши сметани.
Коли овочі в бульйоні доваряться, треба викласти зі сковороди засмажку у борщ, а потім всипати подрібнені щавель, шпинат та кропиву. Потім вкиньте й натерті варені яйця.
Проваріть ще 5 хвилин та мерщій подавайте до столу!
А тут ви знайдете кілька рецептів весняних салатів з редискою.
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