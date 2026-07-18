Власник "Ромашки" Роман Муль купив приміщення Ощадбанку в Дрогобичі: деталі аукціону

Підприємець Роман Муль, власник мережі продуктових магазинів "Ромашка", придбав нежитлове приміщення АТ "Ощадбанк" у Дрогобичі за 7 млн 290 тис. грн. Торги відбулися 17 липня на майданчику публічних закупівель Prozorro.

Об'єкт — вбудоване нежитлове приміщення №77 у одноповерховій прибудові до дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Самбірській, 78, загальною площею 129,6 кв. м. Два окремі входи з фасаду, підключення до електромережі, центрального водопостачання та каналізації. Опалення в приміщенні відсутнє.

Стартова ціна лота — 2 млн 874 тис. 572,40 грн. У триетапному англійському аукціоні вартість зросла більш ніж у 2,5 раза. За право купити приміщення боролися дев'ять учасників: ФОП Роман Муль, ТОВ "Новенто", ТОВ "Код Енд Клік", ПП "Леохард", ПП-фірма "Престиж-Сервіс", Микола Винницький, Андрій Малий, Роман Гаман та Галина Кречківська.

У фінальному раунді і ФОП Роман Муль, і ТОВ "Новенто" запропонували однакову максимальну ставку — 7 млн 290 тис. грн. Переможцем визначено Романа Муля: саме він отримає право підписати договір купівлі-продажу.

На момент продажу приміщення перебувало в оренді. Однак умови договору передбачають: після відчуження об'єкта орендні відносини припиняються автоматично. Переможець зобов'язаний сплатити повну вартість до дня нотаріального посвідчення договору.

Роман Муль — колишній депутат Дрогобицької міської ради, нині член виконавчого комітету Дрогобицької міськради.

"Ощадбанк" паралельно продає в Дрогобичі ще один об'єкт: вбудоване нежитлове приміщення №90 площею 62,8 кв. м у дев'ятиповерховому будинку на вул. Грушевського, 170. Окремий вхід, підключення до електромережі (2 кВт), центрального опалення, водопостачання та каналізації. Аукціон щодо цього об'єкта також відбувся 17 липня, але протокол торгів на момент публікації ще не оприлюднений — ім'я переможця та підсумкова ціна невідомі.

Продаж приміщень Ощадбанку через Prozorro став помітним трендом останніх років: державна фінансова установа системно скорочує власну мережу відділень по всій Україні, виставляючи об'єкти на відкриті торги. На Львівщині такі аукціони, як правило, привертають значну кількість учасників — від приватних підприємців до юридичних осіб. Дрогобицький лот із дев'ятьма учасниками підтверджує цю тенденцію: місцевий бізнес активно розглядає подібні об'єкти як інвестиційно привабливі, особливо якщо йдеться про приміщення з окремими входами та централізованими комунікаціями в жвавих частинах міста.

Зростання ціни більш ніж у 2,5 рази відносно стартової вартості — красномовний сигнал про стан ринку комерційної нерухомості в Дрогобичі. Фахівці ринку нерухомості зазначають, що пропозиція якісних комерційних приміщень площею 100–150 кв. м із двома окремими входами в місті залишається обмеженою, тоді як попит із боку рітейлу та сервісного бізнесу стабільно високий. Саме тому навіть в умовах воєнного часу подібні об'єкти викликають справжню конкуренцію на торгах — фінальна ціна у 7,29 млн грн фактично відображає реальну ринкову вартість, а не стартову оцінку, яка нерідко занижується для залучення більшої кількості учасників аукціону.