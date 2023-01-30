Військові льотчики показали запуск ракет по позиціях ворога: видовищне відео

У мережі з'явилося відео, як військові льотчики випускають ракети з гелікоптера по окупантах

12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка показала один бойовий та робочий день. На відео потрапив запуск ракет по ворожих позиціях.

Про це розповіли на Facebook-сторінці бригади. На ролику можна помітити, що військові льотчики випустили з десяток ракет з гелікоптера.

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"Так працює наша армійська авіація. Відео одного із робочих днів наших хлопців!" – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

Видання Bloomberg з посиланням на людей, близьких до президента росії, повідомило, що Росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року.

Водночас польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

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