Ви завжди неправильно варили картоплю і ось чому: який інгредієнт треба обов'язково додавати

Як варити картоплю - що робити, що картопля не розвалювалася - навіщо оцет додавати в картоплю

Картопля дуже поживна, ситна та універсальна. Недарма вона користується успіхом у дорослих і дітей. Існує багато хитрощів, які можна застосувати, щоб отримати кращі смакові якості під час приготування картоплі.

Видання Sante Plus розкрило один цікавий трюк, як відварити картоплю та розкрити весь її смак. Зокрема це можна зробити за допомогою оцту.

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Оцет – це продукт, який завжди є на кухні, будь то білий, винний чи яблучний. Він чудово підходить для екологічно чистого та ефективного очищення, а також для косметичних засобів і деяких рецептів, але ви все ще не знаєте, що він може зробити для вашої картоплі.

Коли картопля має більший вміст крохмалю, вона ідеальна (через борошнисту структуру) для приготування смачного пюре. З іншого боку, більш тверда картопля (з восковою текстурою) ідеально підходить для приготування картоплі фрі або парубку.

Все, що вам потрібно зробити, це відварити картоплю протягом 30 хвилин, додати сіль і трохи оцту після 15 хвилин варіння. Оцет допоможе картоплі утворити тонку скоринку зовні, щоб картопля тримала форму на сковороді.

Незалежно від того, який тип оцту ви використовуєте, він буде працювати! Пам’ятайте, що не додавайте занадто багато, щоб картопля не набула гіркого смаку. Достатньо чайної ложки на 4-5 картоплин. Рівень pH оцту перешкоджає розкладанню пектину картоплі.

Ви також можете використовувати лимонний сік замість оцту. Завдяки цьому способу смак картоплі буде більш насиченим.

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Поради щодо приготування картоплі:

Вибирайте картоплю однакового розміру, щоб вона рівномірно пропеклася. Варіть картоплю в шкірці, це додасть більшого смаку заготовці. Очистіть картоплю, коли вона ще гаряча, для цього можна використовувати невеликий ніж. Відварна картопля має високий глікемічний індекс, тому її слід їсти в помірних кількостях. Завжди зберігайте картоплю в темряві, оскільки на світлі вміст соланіну збільшується.

Раніше ми писали про те, як правильно садити картоплю, щоб отримати багатий врожай та про те, як правильно зберігати картоплю вдома, щоб пролежала до весни.

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