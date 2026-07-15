Заброньовані не проходять ВЛК, але є вийняток: про що йдеться

Під час воєнного стану військовозобов'язані українці мають регулярно проходити військово-лікарську комісію. Водночас для громадян, які оформили бронювання від мобілізації, діють окремі правила.

Однак є випадок, коли пройти ВЛК все ж доведеться. Про це повідомляють на порталі uristy.ua.

Як часто потрібно проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія є невід'ємною частиною військового обліку. У мирний час військовозобов'язані проходять її один раз на п'ять років.

Під час дії воєнного стану правила змінюються — проходити ВЛК необхідно щороку. Водночас громадяни не зобов'язані самостійно ініціювати цей процес, якщо не отримали відповідне направлення.

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Чи стосується це заброньованих

Юристи пояснюють, що особи, які мають чинне бронювання від мобілізації, не повинні щороку проходити військово-лікарську комісію з власної ініціативи.

За словами юриста В'ячеслава Дерія, відсутність щорічного проходження ВЛК для заброньованих громадян не вважається порушенням правил військового обліку і не тягне за собою жодних негативних наслідків.

Коли ВЛК все ж є обов'язковою

Водночас законодавство передбачає виняток. Як зазначив адвокат Юрій Айвазян, заброньовану особу можуть направити на військово-лікарську комісію, якщо раніше її було визнано обмежено придатною до військової служби.

У такому випадку проходження ВЛК є законною вимогою, незважаючи на наявність бронювання.

Крім того, військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську комісію навіть під час відпустки. Направлення на неї має право видати як командування військової частини, так і територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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