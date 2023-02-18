Навіщо ставити соду під ліжко: простий лайфхак

Здебільшого соду використовують в кулінарних цілях. Але цей продукт здатний розв'язати багато побутових проблем. Зокрема, за допомогою соди можна позбутись підвищеної вологості в приміщенні.

Підвищена вологість може спричиняти незручності, утрудняти дихання, а з часом – до появи плісняви на стінах та в найбільш вологих місцях у квартирі. Для зменшення рівня вологи використовують різні засоби. У цьому також може допомогти звичайна харчова сода.

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Сода вбирає у себе зайву вологу в кімнаті. Її можна насипати у невеликі ємності та розставити у різних частинах кімнат, де спостерігається підвищена вологість.

Якщо поставити ємність з содою у спальні під ліжком, то вона вбиратиме у себе зайву вологу і не дозволить плісняві виникнути у місці, де ми проводимо багато часу вночі. Таким чином не доведеться дихати шкідливими речовинами.

Соду можна також використати, якщо пліснява уже встигла виникнути. Для цього розведіть 1 столову ложку соди у склянці води, змочіть у розчині губку та протріть проблемні місця. Після чого цей розчин слід змити водою та нанести повторно, уже не змиваючи. Цей шар захищатиме поверхню від вторинної появи на них плісняви.

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