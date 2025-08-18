'Зеленський може завершити війну практично негайно': Трамп закликав президента України піти на угоду з рф

Колишній президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського піти на домовленості з Росією, аби покласти край війні. Він також наголосив, що, на його думку, український лідер може "припинити війну з Росією майже миттєво, якщо забажає, або ж продовжувати бойові дії".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, Трамп також підкреслив, що не йдеться ні про "повторення ситуації з Обамою, який віддав Крим без жодного пострілу", ні про вступ України до НАТО, додавши: "Деякі речі ніколи не змінюються".Окрім цього, Трамп повідомив, що у Білому домі запланована масштабна зустріч з європейськими лідерами, наголосивши: "Завтра великий день. Ніколи ще стільки керівників з Європи не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх!"

Нагадаємо, Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

