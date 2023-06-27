Еволюція кримінальних фільмів: як змінився жанр від епохи німого кіно до наших днів

UAportal підготував статтю, в якій розглядається еволюція кримінального жанру фільмів протягом усієї історії. Від епохи німого кіно до наших днів кримінальні фільми зазнали значних змін, які вплинули на популярну культуру.

Епоха німого кіно (1895-1927)

У німу епоху кримінальні фільми переважно створювалися під впливом сценічних мелодрам і бульварних романів на той час. У цих фільмах фігурували дівчата, що потрапили в біду, і запеклі лиходії, а сюжети часто розгорталися в темних провулках і брудних підворіттях суспільства. Фільми цього періоду відрізнялися контрастним освітленням, перебільшеною грою акторів та драматичними титрами.

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Золоте століття Голлівуду (1930-1950-і роки)

Золоте століття Голлівуду ознаменувалося появою гангстерських фільмів, які показували життя безжальних злочинців та їх гламурний спосіб життя. Ці фільми часто надихалися гангстерами, що реально існували, такими як Аль Капоне і Джон Діллінджер, і відрізнялися різкими діалогами, швидким темпом і жорстким цинізмом. На фільми цього періоду також вплинув фільм-нуар – стиль, що підкреслює темні та тіньові сторони людської натури.

Новий Голлівуд (1960-1970-і роки)

У 1960-х та 1970-х роках кримінальні фільми перебували під впливом соціальних потрясінь того часу. Ці фільми часто зображували антигероїв, які повставали проти системи та брали закон у свої руки. Вони також відображали мінливе ставлення до насильства та поведінки людини в суспільстві. Фільми цього періоду відрізнялися похмурим реалізмом, моральною двозначністю та вибуховим характером.

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Епоха блокбастерів (1980-1990-і роки)

1980-і та 1990-і роки ознаменувалися розквітом блокбастерів, які відрізнялися великими бюджетами, спецефектами та героями, які виглядали набагато яскравішими, ніж у реальному житті. Кримінальні фільми цієї епохи відрізнялися концептуальністю, динамічністю і фразами, що запам'ятовуються. У цих фільмах часто фігурував одинокий герой, який боровся з неможливими труднощами, щоб вирішити проблему.

Цифрова епоха (2000-ті роки – теперішній час)

У цифрову епоху кримінальні фільми відрізняються високотехнологічними гаджетами, складними сюжетами та глобальними подіями. У цих фільмах часто знімається багато акторів і є кілька сюжетних ліній, які сходяться в захоплюючій кульмінації. На фільми цього періоду також вплинула природа самої злочинності, що змінюється: популярними темами стали кіберзлочинність і тероризм.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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