Фільми-мелодрами 2000-х років: згадайте чудові історії

UAportal підготував добірку найпопулярніших мелодраматичних фільмів, випущених у період з 2004 до 2010 року. Від романтичних комедій до сльозогінних драм ці фільми залишили незабутній слід в історії кіно.

Щоденник пам'яті

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 123 хвилини; Рік: 2004

Продюсер: Нік Кассаветіс

Заснований на однойменному романі Ніколаса Спаркса, "Щоденник пам'яті" - це класична історія кохання двох молодих людей, які закохуються один в одного, незважаючи на різне соціальне походження та тиск сім'ї. У головних ролях Райан Гослінг та Рейчел МакАдамс – Ной Келхун та Аллі Гамільтон, відповідно, цей фільм простежує їхній шлях через життєві злети та падіння, поки вони нарешті не возз'єднуються після довгих років розлуки.

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Спокута

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Мелодрама

Країна: Велика Британія; Тривалість: 123 хвилини; Рік: 2007

Продюсер: Джо Райт

"Спокута" розповідає історію Сесілії Талліс (Кіра Найтлі) і Роббі Тернера (Джеймс МакЕвой), двох друзів дитинства, чиє життя назавжди змінюється, коли молодша сестра Сесілії Брайоні хибно звинувачує Роббі в зґвалтуванні під час літньої вечірки5 в її сімей . Незважаючи на свою невинність, Роббі відправляють до в'язниці, а Сесілія їде з сімейного будинку, щоб почати життя наново в іншому місці без нього. Через роки вони возз'єднуються, але не можуть подолати прірву між ними через брехню Брайоні, яка досі переслідує їх обох.

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Дорога змін

Рейтинг IMDB 8.1

Жанр: Драма

Країна: США; Тривалість 119 хвилин; Рік випуску 2008

Продюсер: Сем Мендес

У фільмі "Дорога змін" Леонардо ДіКапріо та Кейт Уінслет грають ролі Френка та Ейпріл Вілер, які живуть у передмісті Коннектикуту в 1950-і роки і борються з почуттями один до одного, які варіюються від пристрасті та бажання до образи та гніву. Будучи нещасливими у шлюбі, але не маючи можливості чи бажання повністю відпустити один одного, що зрештою призводить до трагедії, яка чекає на них обох попереду.

Читець

Рейтинг IMDB 7,9

Жанр: Драма

Країна: Німеччина; Тривалість 124 хвилини; Рік випуску 2008

Продюсер: Стівен Далдрі

"Чтець" розповідає нам про Майкла Берга у виконанні Девіда Кроса, 15-річного хлопчика, який шалено закохується в Ханну Шмітц у виконанні Кейт Уінслет. Дівчина набагато старша за нього, але йому все одно, оскільки вона змушує його знову відчути себе живим після довгого періоду відчуття порожнечі. Але потім відбувається щось несподіване, що приводить Ханну до суду, де Майкл дізнається щось, що шокує її минуле, що змушує його прийняти важке рішення: продовжувати любити її, навіть знаючи правду, або просто піти.

Дружина мандрівника у часі

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 107 хвилин; Рік: 2009

Продюсер: Роберт Швентке

"Дружина мандрівника у часі" – романтична драма з Еріком Баною та Рейчел МакАдамс у ролях Генрі ДеТамбла та Клер Абшир відповідно. Фільм розповідає про бурхливі стосунки пари, які намагаються залишитися разом, незважаючи на унікальну проблему. Здатність Генрі подорожувати в часі часто відводить його від Клер без попередження та пояснень.

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