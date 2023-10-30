Як правильно прати м'які іграшки: корисні поради

У цій статті UAportal підготував найкращі методи прання м'яких іграшок для збереження їхньої якості. Ці поради допоможуть зберегти іграшки чистими та безпечними для використання.

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Точкове чищення

Щоб правильно випрати м'які іграшки, бажано спочатку спробувати точкове чищення, якщо на них є лише незначні плями або забруднення. Використовуйте вологу ганчірку або губку з м'яким миючим засобом і обережно потріть брудні ділянки, щоб запобігти потенційному пошкодженню або втраті форми. Цей метод точкового очищення дозволяє ефективно видалити плями без необхідності повного прання, заощаджуючи час і зусилля.

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Інструкція з догляду

Перед тим, як прати м'які іграшки, дуже важливо перевірити етикетку або інструкцію з догляду, що додається до них. Різні іграшки можуть мати специфічні інструкції з чищення залежно від їхніх матеріалів або конструкції, і важливо точно дотримуватися цих інструкцій, щоб забезпечити належне прання та уникнути пошкоджень.

Правильне прання

Для прання м'яких іграшок можна використовувати пральну машину або вдатися до ручного прання. Якщо ви вирішили прати в пральній машині, бажано помістити іграшки в сітчастий мішок для прання, щоб захистити їх від можливих пошкоджень. Для ручного прання рекомендується набрати в тазик теплу воду з м'яким миючим засобом, обережно помістити туди іграшки та ретельно прополоскати їх.

Ретельна сушка

Після прання м'яких іграшок необхідно ретельно просушити їх, щоб запобігти утворенню цвілі або грибка. Рекомендується сушити іграшки в добре провітрюваному приміщенні, подалі від прямих сонячних променів. Не рекомендується використовувати сушарку, оскільки тепло може зменшити або пошкодити їх. Перед тим, як повертати іграшки дітям, слід переконатися, що вони повністю висохли.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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