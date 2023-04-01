На вихідних 1-2 квітня три знаки зодіаку зможуть виконати бажання

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку на вихідні 1-2 квітня. У ці дні слід очікувати на виконання бажань.

Овен

Планета мрії, Нептун, у ці вихідні перебуває у знаку Овна. Ті, хто народився під цим знаком, будуть благословенні творчим натхненням, яке можна спрямувати на реалізацію своїх амбіцій та цілей. При чіткій спрямованості та рішучості, народжені під цим знаком можуть досягти великих успіхів у найближчі кілька днів.

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Лев

Присутність Плутона у Леві наділяє народжених під цим знаком підвищеним почуттям амбіцій та драйву, які за умови правильного використання можуть призвести до досягнення бажаного. Левам важливо залишатися зосередженими на своїх цілях і в той же час приділяти час відпочинку, щоб не бути пригніченими знову набутим рівнем енергії.

Скорпіон

Положення Місячного вузла в Скорпіоні вказує на те, що людям, які народилися під цим знаком, найближчими днями слід скористатися можливостями, які надають їм оточуючі. Перш ніж повністю присвятити себе справі, необхідно ретельно обміркувати, чи вона відповідає особистим цілям і устремлінням.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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