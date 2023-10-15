П'ять ідей, чим замінити картоплю в супі, борщі та салатах

UAportal пропонує переглянути рецепти традиційних страв, замінивши картоплю цікавими альтернативами. Переконайтеся в дивовижній різноманітності овочів, які можуть додати смаку та поживних речовин до будь-яких кулінарних страв, де є картопля.

Цвітна капуста

Цвітна капуста має схожу текстуру і може додати стравам злегка горіхового смаку. Крім того, цвітна капуста містить мало вуглеводів і калорій, що робить її більш здоровим вибором. Смажена цвітна капуста може стати смачним доповненням до супів, а суцвіття цвітної капусти, приготовані на пару, ідеально підходять для борщу.

Патисон

Він має схожу з картоплею крохмалисту текстуру і додає стравам природний солодкий, приємний смак. Існує безліч способів приготування патисона, в тому числі запікання, розтирання або товчення пюре для отримання кремової, ніжної текстури. Додавання цього овочу до супів не лише надасть їм приємної солодкості, але й яскравий колір.

Пастернак

Цей коренеплід має злегка солодкуватий і горіховий смак, схожий на моркву, і може бути приготований різними способами. При варінні пастернак стає ніжним і набуває гладкої текстури, що робить його ідеальним інгредієнтом для супів і борщів. Його можна використовувати як базовий інгредієнт або нарізати кубиками, щоб додати в страву додаткову текстуру.

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Ріпа

У сирому вигляді ріпа має злегка гіркуватий і землистий смак, який переходить у більш солодкі нотки при приготуванні. Вона додає супам фантастичної текстури та смаку, якщо використовувати її як замінник картоплі. У борщі нарізана ріпа дає приємний хруст.

Інші овочі

Серед інших овочів, що можуть замінити картоплю в супах, борщах і салатах, варто відзначити солодку картоплю, корінь таро, юку та редиску. Солодка картопля має солодкий смак і додає стравам яскравості. Корінь таро має крохмалисту текстуру, яка справді нагадує картоплю, що робить його чудовою заміною.

Юкка має виразний горіховий смак і відкриває широкий спектр кулінарних можливостей, таких як варіння, смаження або товчення пюре. Нарешті, редис чудово смакує в салатах, а у вареному вигляді має надзвичайно виразний смак.

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