Збираємо речі в поїздку: що потрібно взяти з собою і нічого не забути

Підготовка до подорожі дуже важлива, і знання того, що потрібно зібрати, може позбавити від непотрібних турбот та додаткових витрат. UAportal підготував докладний посібник, який допоможе ефективно зібрати речі і не забути нічого найнеобхіднішого.

Документи

Не забудьте запакувати паспорт, закордонний паспорт, страховий поліс та ідентифікаційний код. Не забудьте взяти квитки на поїзд, бронь готелю та права водія, якщо це необхідно. Для мандрівників з дітьми візьміть із собою свідоцтво про народження та нотаріально завірену згоду батьків для більшої зручності та спокою.

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Гроші

Легко згаяти важливість наявності достатньої кількості готівки в місцевій валюті. Хоча вам не обов'язково мати при собі весь бюджет поїздки готівкою, бажано зберігати щонайменше 25 відсотків. У деяких країнах можуть вимагати виписку з банку за шість місяців, тому за необхідності підготуйте її заздалегідь.

Ліки

Якщо ви регулярно приймаєте ліки, зверніться до сімейного лікаря за спеціальною довідкою. Крім того, візьміть знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні препарати, а також аптечку із засобами від опіків, укусів комах, антисептиками, ватою та бинтами.

Засоби особистої гігієни

Включіть у набір туалетний папір або серветки, засоби жіночої гігієни, зубну пасту, зубну щітку, дезодорант, мило, бритву, шампунь та ватяні диски. Не забувайте, що при упаковці таких предметів слід дотримуватись обмеження 100 мл для ємностей з рідинами.

Одяг та взуття

Плануйте вбрання стратегічно, упаковуючи 3-4 комплекти одягу на тиждень. Вибирайте 4 верхні та 2 нижні речі, які можна поєднувати і комбінувати. Аналогічно обмежте вибір взуття до практичної кількості. Не забудьте взяти з собою капелюх, сонцезахисні окуляри, спідню білизну та компресійні шкарпетки для більш комфортного перельоту.

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Гаджети

Коли справа доходить до гаджетів, переконайтеся, що у вас є все необхідне. Візьміть із собою пауербанк, зарядний пристрій, навушники та ліхтарик. Якщо ви турбуєтеся про безпеку в місці призначення, подумайте про придбання портативної сигналізації як додатковий захід безпеки.

Поради, щоб нічого не забути

Щоб не забути предмети першої необхідності, дотримуйтесь наступних практичних порад:

Наперед складіть список речей, ретельно продумавши кожен пункт. Збирайте валізу не менше ніж за 24 години до від'їзду, щоб можна було внести зміни в останній момент. Тримайте під рукою ваги, щоб перевіряти масу валізи та не перевищувати ліміти за вагою. Поцікавтеся думкою своїх близьких, поділившись з ними своїм пакувальним списком і попросивши їх допомоги у визначенні речей, що бракують. Перевірте ще раз за кілька годин до від'їзду, щоб переконатися, що ви нічого не пропустили.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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