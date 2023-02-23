3 лайфхаки, які підвищать безпеку зимового водіння

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть залишатися в безпеці за кермом у зимовий сезон. Зимова погода може бути непередбачуваною та небезпечною, тому важливо знати, як краще підготувати себе та свій автомобіль до холодних місяців.

Перший лайфхак - це перевірка тиску в шинах перед тим, як вирушити в далеку дорогу в холодну погоду. При низьких температурах тиск повітря у шинах знижується; якщо вчасно не звернути увагу, це може призвести до погіршення зчеплення з дорогою і навіть до розриву шин.

Щоб уникнути цієї проблеми, важливо регулярно перевіряти тиск повітря у шинах при значному зниженні температури. Ви можете використовувати повітряний компресор або програму, наприклад Tire Pressure Pro, щоб легко контролювати тиск у шинах протягом усього зимового сезону.

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Ще одна хороша порада щодо зимового водіння – завжди тримати під рукою запас рідини для омивача лобового скла. Бачок омивача лобового скла може замерзнути за низьких температур, якщо він не заповнений високоякісним антифризом.

Наявність під рукою додаткової кількості рідини, що омиває, гарантує, що ваше лобове скло залишиться чистим і прозорим, навіть коли температура опуститься нижче точки замерзання. Крім того, додавання кількох крапель спирту або гліцерину до суміші допоможе запобігти її повному замерзанню.

Нарешті, завжди розумно возити із собою аварійний набір, коли ви вирушаєте у далеку дорогу у зимові місяці. У аварійний набір повинні входити такі предмети, як кабелі-перемички (для запуску двигуна), трос буксирувальний (на випадок застрявання), ковдри (для збереження тепла), ліхтарики (для видимості) та інші інструменти/приладдя, які можуть стати в нагоді в непередбачених ситуаціях на дорозі. Також корисно взяти з собою кілька закусок та пляшок з водою на випадок затримок через погані погодні умови чи пробки на маршруті.

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