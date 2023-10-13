Як правильно прати м'які іграшки, аби вони не втратили свою яскравість

Діти по своїй природі дуже неохайні та енергійні, тому матусі часто стикаються з брудним одягом, волоссям і плямами чого-завгодно на тілі, але є ще одна актуальна проблема – попрати іграшки після вуличних ігор дитини. UAportal розповів, як правильно прати м'які іграшки для збереження товарного вигляду.

Ознайомтесь з інструкціями на бирці

Пощастило, якщо в іграшки збереглась при покупці бирка, адже на ній може бути вказаний спосіб найоптимальнішого прання. Придивіться уважніше до іграшки, адже бирки можуть бути добре заховані від очей дитини.

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Подбайте про збереження деталей іграшки

Після прання такі елементи іграшки як носик, очі та різні аксесуари можуть відокремитись від іграшки через биття об барабан машинки. Покладіть її у мішок для прання, та використовуйте делікатний режим з холодною водою і тендітним мийним засобом, уникаючи відбілювачів.

Не вижимайте з іграшки воду скручуванням

Ні в якому разі після прання не скручуйте іграшку, це може зруйнувати її наповнення. Тендітно вижимайте з неї воду, і залиште сохнути на будь-якій поверхні, підклавши чистий рушник. Уникайте функцій сушарки.

Вийміть наповнювач

Якщо це можливо, то краще зовсім вийняти з іграшки наповнювач . Обережно розкрийте частину іграшки з биркою, витягуючи через цей отвір весь наповнювач. Виверніть її й подбайте про прання в делікатному режимі.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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