Кращі серіали в жанрі жахи, від яких волосся стане дибки

UAportal підготував список найкращих серіалів у жанрі жахи з 2018 до 2021 року, кожен з яких має високий рейтинг IMDB. Приготуйтеся вирушити у захоплюючі пригоди та дослідити унікальні світи жахів.

Привиди будинку на пагорбі

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Майк Фланаган

Заснований на романі Ширлі Джексон, що леденить душу, серіал "Привиди будинку на пагорбі" розповідає про жахливі події в особняку з привидами родини Крейн. Ставши дорослими, брати і сестри Крейн стикаються зі своїм травмуючим минулим та надприродними сутностями, які досі переслідують їх. Завдяки заплутаній розповіді, психологічній глибині та лякаючим моментам, цей серіал відправляє глядачів у страшну подорож таємницями людського розуму та надприродного світу.

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Пригоди Сабрини, що леденять душу

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Роберто Агірре-Сакаса

Ласкаво просимо до темного і чарівного світу Сабріни Спеллман, напіввідьми, напівсмертного підлітка, що прокладає свій шлях через зловісне місто Гріндейл. Врівноважуючи свою двоїсту природу, Сабріна має протистояти силам зла, одночасно розкриваючи правду про свою спадщину. З її окультними ритуалами, надприродними істотами і темами дорослішання, пригоди Сабрини, що "Леденять душу" являють собою заворожливу суміш фантастики і жахів.

Судна ніч

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Джеймс ДеМонако

В антиутопічному майбутньому, де всі злочини легальні протягом 12 годин, "Судна ніч" досліджує похмурі наслідки цієї щорічної події. Кожен сезон розглядає різні перспективи і історії окремих людей, які орієнтуються в хаосі і моральних дилемах, що оточують ніч "чистки".

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Касл-Рок

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Сем Шоу

Пориньте в збочений всесвіт вигаданого Стівеном Кінгом міста Касл-Рок. Цей серіал поєднує персонажів та історії з культових творів Кінга, створюючи примарну стрічку взаємопов'язаних таємниць та жахів. Від моторошних зустрічей до надприродних явищ, "Касл-Рок" занурюється в темні глибини людської психіки та таємниць, що ховаються в каламутній історії містечка.

Терор

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Девід Кайганіч

Натхненний реальними подіями серіал "Терор" відправляє глядачів у захоплюючу експедицію в підступні арктичні нетрі. Дія серіалу відбувається в 1840-х роках, і екіпажі двох британських військових кораблів прямують непролазними крижаними просторами в пошуках Північно-Західного проходу. Борючись із суворими умовами, виснаженням запасів і невідомим жахом, що таїться в тіні, моряки повинні протистояти своїм найглибшим страхам і темряві у своїх душах.

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