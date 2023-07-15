Лучшие сериалы в жанре ужасы, от которых волосы встанут дыбом

UAportal подготовил список лучших сериалов в жанре ужасы с 2018 по 2021 год, каждый из которых имеет высокий рейтинг IMDB. Приготовьтесь отправиться в захватывающие приключения и исследовать уникальные миры ужасов.

Призраки дома на холме

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на эпизод

Год производства: 2018

Главный продюсер: Майк Фланаган

Основанный на леденящем душу романе Ширли Джексон, сериал "Призраки дома на холме" рассказывает о жутких событиях в особняке с привидениями семьи Крэйн. Став взрослыми, братья и сестры Крэйн сталкиваются со своим травмирующим прошлым и сверхъестественными сущностями, которые до сих пор преследуют их. Благодаря запутанному повествованию, психологической глубине и пугающим моментам, этот сериал отправляет зрителей в страшное путешествие по тайнам человеческого разума и сверхъестественного мира.

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Леденящие душу приключения Сабрины

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2018

Главный продюсер: Роберто Агирре-Сакаса

Добро пожаловать в темный и чарующий мир Сабрины Спеллман, полуведьмы, полусмертного подростка, прокладывающего свой путь через зловещий город Гриндейл. Уравновешивая свою двойственную природу, Сабрина должна противостоять силам зла, одновременно раскрывая правду о своем наследии. С ее оккультными ритуалами, сверхъестественными существами и темами взросления, "Леденящие душу приключения Сабрины" представляют собой завораживающую смесь фантастики и ужасов.

Судная ночь

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на эпизод

Год производства: 2018

Главный продюсер: Джеймс ДеМонако

В антиутопическом будущем, где все преступления легальны в течение 12 часов, "Судная ночь" исследует мрачные последствия этого ежегодного события. Каждый сезон рассматривает различные перспективы и переплетающиеся истории отдельных людей, ориентирующихся в хаосе и моральных дилеммах, окружающих ночь "чистки".

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Касл-Рок

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на эпизод

Год производства: 2018

Главный продюсер: Сэм Шоу

Погрузитесь в извращенную вселенную вымышленного Стивеном Кингом города Касл-Рок. Этот сериал объединяет персонажей и истории из культовых произведений Кинга, создавая призрачную ленту взаимосвязанных тайн и ужасов. От жутких встреч до сверхъестественных явлений, "Касл-Рок" погружается в темные глубины человеческой психики и тайн, скрывающихся в мутной истории городка.

Террор

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на эпизод

Год производства: 2018

Главный продюсер: Дэвид Кайганич

Вдохновленный реальными событиями, сериал "Террор" отправляет зрителей в захватывающую экспедицию в коварные арктические дебри. Действие сериала происходит в 1840-х годах, и экипажи двух британских военных кораблей следуют по непролазным ледяным просторам в поисках Северо-Западного прохода. Борясь с суровыми условиями, истощением запасов и неизвестным ужасом, таящимся в тени, моряки должны противостоять своим самым глубоким страхам и тьме в своих душах.

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