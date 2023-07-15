Кращі серіали в жанрі жахи, від яких волосся стане дибки
UAportal підготував список найкращих серіалів у жанрі жахи з 2018 до 2021 року, кожен з яких має високий рейтинг IMDB. Приготуйтеся вирушити у захоплюючі пригоди та дослідити унікальні світи жахів.
Привиди будинку на пагорбі
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Жахи
Країна виробництва: США
Тривалість: 60 хвилин на епізод
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Майк Фланаган
Заснований на романі Ширлі Джексон, що леденить душу, серіал "Привиди будинку на пагорбі" розповідає про жахливі події в особняку з привидами родини Крейн. Ставши дорослими, брати і сестри Крейн стикаються зі своїм травмуючим минулим та надприродними сутностями, які досі переслідують їх. Завдяки заплутаній розповіді, психологічній глибині та лякаючим моментам, цей серіал відправляє глядачів у страшну подорож таємницями людського розуму та надприродного світу.
Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття
Пригоди Сабрини, що леденять душу
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 60 хвилин на серію
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Роберто Агірре-Сакаса
Ласкаво просимо до темного і чарівного світу Сабріни Спеллман, напіввідьми, напівсмертного підлітка, що прокладає свій шлях через зловісне місто Гріндейл. Врівноважуючи свою двоїсту природу, Сабріна має протистояти силам зла, одночасно розкриваючи правду про свою спадщину. З її окультними ритуалами, надприродними істотами і темами дорослішання, пригоди Сабрини, що "Леденять душу" являють собою заворожливу суміш фантастики і жахів.
Судна ніч
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 60 хвилин на епізод
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Джеймс ДеМонако
В антиутопічному майбутньому, де всі злочини легальні протягом 12 годин, "Судна ніч" досліджує похмурі наслідки цієї щорічної події. Кожен сезон розглядає різні перспективи і історії окремих людей, які орієнтуються в хаосі і моральних дилемах, що оточують ніч "чистки".
Читайте також: Добірка найкращих фантастичних фільмів, які не можна пропустити
Касл-Рок
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Жахи
Країна виробництва: США
Тривалість: 60 хвилин на епізод
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Сем Шоу
Пориньте в збочений всесвіт вигаданого Стівеном Кінгом міста Касл-Рок. Цей серіал поєднує персонажів та історії з культових творів Кінга, створюючи примарну стрічку взаємопов'язаних таємниць та жахів. Від моторошних зустрічей до надприродних явищ, "Касл-Рок" занурюється в темні глибини людської психіки та таємниць, що ховаються в каламутній історії містечка.
Терор
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 60 хвилин на епізод
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Девід Кайганіч
Натхненний реальними подіями серіал "Терор" відправляє глядачів у захоплюючу експедицію в підступні арктичні нетрі. Дія серіалу відбувається в 1840-х роках, і екіпажі двох британських військових кораблів прямують непролазними крижаними просторами в пошуках Північно-Західного проходу. Борючись із суворими умовами, виснаженням запасів і невідомим жахом, що таїться в тіні, моряки повинні протистояти своїм найглибшим страхам і темряві у своїх душах.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !