Чому кішки не сплять вранці, а влаштовують забіги квартирою: як привчити улюбленця позбутися цієї звички

Якщо ви виявили, що ваша кішка регулярно прокидається від сну рано вранці, не варто засмучуватися або сумувати. Існують стратегії вирішення цієї ситуації, але вони потребують терплячого підходу.

Кішки зазвичай приносять радість своїм господарям, але бувають виняткові моменти, коли вони стають неспокійними і починають нишпорити по дому на світанку.

Чому ваша кішка прокидається вранці? Існує кілька можливих причин. По-перше, кішки, як правило, найбільш активні в ранній ранковий і вечірній годинник.

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Крім того, такі поширені фактори, як голод, нечистий туалет і надлишок енергії можуть сприяти їх деструктивній поведінці. Насправді саме надлишок енергії часто призводить до ранкових витівок, заважаючи вам добре виспатися.

Якщо ваша кішка постійно прокидається в один і той же час щоранку, необхідно вжити заходів. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що ваш пухнастий друг виробив певний розпорядок дня і звик очікувати певних дій у певний час.

Щоб позбавитися цієї звички, важливо встановити мінімальний розпорядок дня для вашої кішки. Це включає в себе ігри з кішкою, прибирання туалету та годування у певний час щодня. Дотримуючись такого розпорядку, ви зможете звести до мінімуму ймовірність того, що ваша кішка розбудить вас на світанку.

Якщо ваша кішка будить вас о 5 годині ранку, дуже спокусливо просто здатися і погодувати її. Однак це може закріпити таку поведінку, що збільшить можливість повторних ранкових пробуджень. Натомість найкраще забезпечити кішку достатньою кількістю їжі протягом дня і запропонувати їй невеликий прийом їжі перед сном.

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Підтримка послідовного порядку дня є ключем до запобігання раннім ранковим пробудженням. Залучайте кішку в ігри, чистіть туалет і давайте їй їжу в один і той же час щодня. Крім того, коли ви знаходитесь поза домом, забезпечте кішці доступ до іграшок та місць для виплеску енергії. Приділяйте кішці щонайменше 30 хвилин ігрового часу ввечері, коли ви перебуваєте вдома.

З часом, коли кішка звикне до такого розпорядку, вона поступово перестане будити вас вранці. Важливо не піддаватися тактиці кішки і не показувати ніяких ознак слабкості.

Чому кішка дряпає обличчя вранці

Якщо кішка дряпає вам обличчя вранці, це часто є ознакою голоду та проханням про їжу. Щоб уникнути такої поведінки, залишайте їжу в мисці кішки з вечора.

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Кішка як ваш невблаганний будильник

Згодом кішка звикає до вашого режиму сну та неспання. Вони починають визначати, коли ви лягаєте спати, а коли встаєте вранці. В результаті ваша кішка може взяти на себе роль вашого незмінного "будильника", який працює навіть у вихідні та святкові дні. З іншого боку, деякі кішки прокидаються в один і той же час і вважають своїм обов'язком розбудити господаря.

Як впоратися з пробудженням о 4 годині ранку

Це звичайне явище, коли кішки будять своїх господарів близько 4 години ранку в пошуках уваги та часу для ігор. Зоологи радять ігнорувати залицяння кішки, не вставати та не давати їжу, а також не піддаватися бажанню пограти, кидаючи іграшки.

Краще взагалі проявляти мінімум активності, тому що будь-яка взаємодія може стимулювати поведінку кішки. Фахівці рекомендують дотримуватися цього підходу не менше місяця, щоб привчити тварину будити вас.

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