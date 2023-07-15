П'ять сімейних фільмів допоможуть весело провести час із дітьми
UAportal підготував список із п'яти фантастичних фільмів, які пропонують чудовий досвід сімейного перегляду. Ці фільми ідеально підходять для перегляду з дітьми та послужать розвагою як для дітей, так і для дорослих.
Мері Поппінс повертається
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Фентезі, Мюзикл, Сімейний
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 2год 10хв
Рік: 2018
Продюсер: Роб Маршалл
"Мері Поппінс повертається" – це продовження класичного фільму "Мері Поппінс". Дія фільму відбувається в Лондоні епохи кризи і продовжує історію Майкла та Джейн Бенкс, які вже подорослішали. Мері Поппінс повертається, щоб допомогти сім'ї Бенкс знову відкрити для себе радість і чудо життя.
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Смолфут
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 36хв
Рік: 2018
Продюсер: Гленн Фікарра
"Смолфут" – це історія про йєті на ім'я Міго, який вперше зустрічає людину. Знайомство з цією "маленькою людиною" перевертає світ Міго з ніг на голову і спонукає його довести своєму племені, що люди справді існують.
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Грінч
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Анімація, Комедія, Сімейний
Країна: США
Тривалість: 1год 26хв
Рік: 2018
Продюсер: Кріс Меледандрі
"Грінч" – це класична історія про буркотливу істоту, яка ненавидить Різдво. Він вигадує план, як вкрасти Різдво у мешканців Уовілля, але його плани порушуються, коли він зустрічає Сінді Лу Хто.
Покемон. Детектив Пікачу
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія
Країна: США, Японія
Тривалість: 1год 44хв
Рік: 2019
Продюсер: Мері Парент
Детектив Пікачу – це історія молодої людини на ім'я Тім Гудман, який поєднується з Пікачу, який має здатність говорити. Разом вони вирушають на завдання, щоб розгадати таємницю зниклого отця Тіма.
Камуфляж та шпигунство
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна: США
Тривалість: 1год 42хв
Рік: 2019
Продюсер: Пітер Чернін
"Камуфляж і шпигунство" – це захоплюючий пригодницький фільм про супершпигуна на ім'я Ленс Стерлінг, який випадково перетворюється на голуба. Він має об'єднатися з молодим вченим на ім'я Уолтер Бекетт, щоб урятувати світ від небезпечної загрози.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
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