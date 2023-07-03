П'ять зірок Голлівуду пішли на зменшення шлунка для екстремальної втрати ваги

Екстремальне схуднення завжди було предметом інтересу, особливо коли йдеться про знаменитості, які постійно перебувають під пильною увагою до своєї зовнішності. У той час як одні обирають традиційні методи, такі як дієти та фізичні вправи, інші йдуть на більш радикальні заходи, щоб досягти бажаної статури. UAportal зібрали історії п'яти знаменитостей, які пройшли через процедуру зменшення шлунка, щоб скинути значну вагу.

Неймовірне перетворення Мерайї Кері (-15 кг)

Мерайя Кері, відома американська співачка у стилі поп та ритм-енд-блюз, завжди приймала свою фігуру, поки у 2017 році її вага не перевищила 100 кілограмів. Вирішивши змінити ситуацію, Мерайя Кері пішла на радикальне рішення і зробила операцію зі зменшення шлунка. Видаливши частину шлунка, Кері успішно скинула 15 кілограмів і досягла більш тонкої талії.

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Битва Келлі Осборн з вагою (-38,5 кг)

Для британської співачки та актриси Келлі Осборн боротьба з вагою була справою всього життя. Вона відчувала вагання, втрачаючи і набираючи кілограми протягом багатьох років. Проте останнім часом Осборн помітно змінилася.

Вона стала з'являтися на публіці в силуетних сукнях та костюмах, які наголошували на її значній втраті ваги. В одному з інтерв'ю вона відкрито зізналася, що перенесла операцію зі зменшення шлунка, що сприяло її помітній зміні, внаслідок якої вона втратила 38,5 кілограмів.

Тріумф Шерон Осборн над булімією (-12,7 кг)

Шерон Осборн, мати Келлі Осборн, британська телеведуча і письменниця, сама боролася із зайвою вагою та розладом харчової поведінки, відомим як булімія. Страждаючи від патологічно підвищеного почуття голоду та дискомфорту, вона часто вдавалася до викликання блювоти, щоб упоратися з вагою.

Хоча вона зверталася по допомогу до психотерапевтів, це завжди було ефективно. Щоб досягти екстремального зниження ваги, Шерон Осборн вирішила пройти операцію зі зменшення шлунка, в результаті якої вона схудла на 12,7 кілограма.

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Загадкова втрата ваги Стар Джонс (-70 кг)

Американська актриса та телеведуча Стар Джонс вразила громадськість своєю драматичною втратою ваги на 70 кілограмів за три роки. Спочатку приховуючи свої методи, Джонс зрештою розкрила магію свого перетворення за допомогою операції з резекції шлунка. Ця процедура відіграла важливу роль у її чудовій подорожі щодо зниження ваги, хоча спочатку вона викликала цікавість та спекуляції серед громадськості.

Пробудження здоров'я Пола Уолла (-45 кг)

Американський репер і діджей Пол Уолл зіткнувся з проблемою, коли лікарі діагностували у нього патологічне ожиріння з індексом маси тіла понад 40. Уолл, який на той час важив 135 кілограмів, зрозумів, що традиційні методи зниження ваги можуть виявитися для нього непосильними.

Вибравши термінове рішення, він зробив операцію зі зменшення шлунка. Операція стала поворотним моментом у його житті, оскільки він успішно скинув 45 кілограмів, покращивши загальний стан здоров'я та самопочуття.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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