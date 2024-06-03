Секрети успішного посіву помідорів на розсаду: найкращі дати та рекомендації для березня 2024 року

Для того, щоб отримати багатий врожай помідорів, необхідно почати з вирощування розсади. Посів насіння — це основа успіху, хоча також важливі полив, підживлення, пасинкування та інше.

Потрібно враховувати оптимальний час для посіву помідорів на розсаду і додержуватися рекомендованих термінів. Про це розповідає UAportal.

Коли сіяти томати на розсаду

Час сівби томатів на розсаду змінюється залежно від клімату. На півдні можна робити це раніше, а на півночі — пізніше. У центральній частині країни зазвичай краще починати сівбу в початкових числах березня.

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Орієнтація також може бути на сорт та терміни дозрівання:

Ранні та ультраранні сорти — 80−105 днів;

Середньостиглі помідори — 110−120 днів;

Пізні сорти томатів — 125−140 днів.

Також треба враховувати, що насіння після сівби проклюнеться приблизно за тиждень, а після того, як розсаду перенесуть на грядку, їй знадобиться близько 5 днів, щоб адаптуватися. За місячним посівним календарем, найкращими днями для сівби томатів на розсаду є 12−13 березня та кінець місяця.

До того ж найкращий час, щоб посіяти розсаду помідорів, залежить від того, коли ви хочете їх висадити у відкритий ґрунт. Зазвичай це час після того, як минуть останні весняні морози. Виходячи з дати висадки, вам слід відняти близько 60 днів назад (це термін, протягом якого росте розсада) і додати 1 тиждень (це термін, за який проросте насіння).

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Як садити помідори на розсаду

Щоб правильно виростити розсаду помідорів, не потрібно робити складних маніпуляцій, але слід дотримуватися деяких правил. Нема потреби пророщувати насіння томатів перед сіянням на розсаду, адже ця рослина не вимагає особливих умов.

Підготуйте ємності, наприклад, пластикові стаканчики або горщики об’ємом 200 мл, зробіть отвори для дренажу на дні. Наповніть місткості ґрунтом, залишивши трохи більш ніж половину об’єму. Покладіть насіння по центру і легко його притисніть. Присипте тонким шаром ґрунту, близько 0,5 см. Потім полийте посадковий матеріал водою зі шприца або розпилювача і закрийте місткості плівкою для створення парникових умов, які допомагають швидкому проростанню.

Посіви слід утримувати в теплому місці при температурі приблизно 25 градусів.

Раніше ми писали про те, які сорти помідорів обрати для відкритого ґрунту

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