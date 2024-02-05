Холестерин и деменция: исследования американских ученых

Одно из самых распространенных и прогрессирующих заболеваний человечества болезнь Альцгеймера до сих пор считается неизлечимой. Она вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением, а впоследствии приводит к потере способности к самообслуживанию.

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В последние десятилетия ученые пытаются выяснить факторы риска деменции, поскольку каждые 20 лет, по мере старения населения, число пациентов с Альцгеймером удваивается. По данным нового исследования американских ученых, липиды могут повысить риск заболевания. Эксперты поделились новыми гипотезами о связи холестерина и деменции, а также рекомендациями в терапии и питании.

Как холестерин связан с деменцией?

Взаимосвязь между уровнем липидов и развитием деменции существует, однако ее сложно понять и проследить, - говорят исследователи. "Это невероятно сложная область, и на самом деле нет четкого консенсуса по этому вопросу, поскольку разные классы липидов отражают разные действия", - делится доктор философии, помощник директора по вопросам старения и профилактики болезни Альцгеймера Бетси Миллс.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерный уровень липидов может увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

По данным других исследований, повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности и триглицеридов может наоборот защитить от деменции, а повышенный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности может быть вредным.

"Это зависит от возраста человека, от того, какие липиды вы измеряете, что вы используете для их измерения и множества других факторов", - считает Миллс.

Выявление связи между липидами и риском деменции требует понимания роли этих веществ в здоровом мозге. Также важно учитывать взаимодействие между холестерином в центральной нервной системе и в остальном организме.

За пределами белка амилоида: что еще провоцирует Альцгеймер?

Роль липидов в риске болезни Альцгеймера исторически упускалась из виду, - считает доктор философии, доцент кафедры молекулярной медицины Института биомедицинских инноваций и технологий Скотт Хансен.

"Распространено мнение, что амилоид является виновником болезни Альцгеймера, и, конечно, так же обстоит дело и с семейной болезнью Альцгеймера. Поскольку амилоид обнаруживаются в мозгу людей с поздней деменцией, амилоид считают основной причиной, но это не совсем так", - отмечает доктор Хансен.

Амилоид- это белковое соединение, которое откладывается в тканях из-за нарушения белкового обмена, что приводит к деменции. Поскольку один из новых препаратов от болезни Альцгеймера адуканумаб показал низкую эффективность, ученые пришли к выводу, что заболевание провоцируют не амилоидные бляшки.

Эксперты убеждены - ключевую роль в прогрессировании деменции играет холестерин, который приводит к воспалительным процессам.

"Основное открытие моей лаборатории заключается в том, что холестерин на самом деле стимулирует синтез амилоида через воспаления. Другими словами, холестерин вызывает воспаление, которое стимулирует появление амилоида", - подытоживает ученый.

Что такое "модель липидной инвазии"?

Поскольку мозг состоит из огромного количества липидов, доктор Миллс уверена: любое нарушение регуляции липидов будет влиять на мозг, поскольку холестерин необходим для миелиновых оболочек, клеточных мембран и других жизненно важных функций.

"Здоровое функционирование мозга зависит от здоровой регуляции липидов. С момента первого описания болезни Альцгеймера более 100 лет назад это заболевание было связано с изменением липидов в мозге", - отмечает Хансен.

Исследователь назвал "модель липидной инвазии" способом понимания нарушения регуляции липидов в мозге. Эта гипотеза утверждает, что болезнь Альцгеймера обусловлена ​​внешними липидами, которые попадают в мозг в результате повреждения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).

ГЭБосуществляет активное взаимодействие между кровотоком и центральной нервной системой. Барьер защищает мозг от токсинов и обеспечивает транспорт питательных веществ к мозгу.

"Холестерин в мозге и холестерин на периферии, то есть в остальной части тела за пределами мозга - разделены. Мозг вырабатывает собственный холестерин и жестко его контролирует", - объясняет доктор Хансен.

В нормальных условиях холестерин из пищи не попадает в мозг. Каждое попадание холестерина в мозг и на периферии имеет свои регуляторные и транспортные механизмы, клетки-мишени, - добавляет ученый.

По словам Хансена, когда ГЭБ нарушается, он становится проницаемым, позволяя холестерину проникать в мозг. Это повышает уровень амилоида в нейронах, что в конечном итоге приводит к образованию бляшек амилоида.

По мере прогрессирования заболевания нейроны головного мозга умирают и перестраиваются. Связаны ли эти изменения с дегенеративным процессом, или изменения в метаболизме холестерина приводят к дегенерации, - пока исследователям не известно.

Насколько эффективны статины и диетические рекомендации?

Эксперты предполагают, что некоторые статины могут иметь нейропротекторные преимущества. Но на данный момент у исследователей нет четких данных о том, действительно ли статины напрямую влияют на уровень холестерина в мозге. Они могли бы помочь, увеличивая кровоток и уменьшая сужение артерий, но любое прямое воздействие на мозг все еще исследуется.

Доктор Хансен указывает на исследования, которые демонстрируют, что статины, принимаемые в среднем возрасте, оказывают кардиозащитное действие, а также могут защищать здоровье мозга, тогда как статины, назначаемые в пожилом возрасте, похоже, не имеют таких преимуществ.

По мнению эксперта, одна из причин, по которой статины менее полезны в более зрелом возрасте, заключается в том, что ГЭБ уже поврежден системным воспалением и в мозге уже идет необратимый процесс разрушения нейронов.

С точки зрения пищевой психиатрии, эксперты рекомендуют противовоспалительную диету, которая поддерживает здоровый микробиом кишечника и уменьшает воспаления.

Отказ от трансжиров и гидрогенизированного масла могут принести пользу общему здоровью мозга, - уверены исследователи. Эксперты также отмечают, что жирная рыба, богатая омега-кислотами, и оливковое масло могут помочь сохранить мембраны нейронов неповрежденными, что очень важно при высоком риске деменции.

На данный момент исследователи видят четкую связь между холестерином и деменцией. Результаты новых исследований могут подтолкнуть врачей наблюдать за уровнем липидов своих пациентов с течением времени. "Если вы наблюдаете за пациентом и видите увеличение или снижение уровня липидов, это может быть информативным", - отмечают исследователи.