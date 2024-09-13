Аномальное тепло и ливни: синоптики о погоде в Украине на выходные

В Украине погода продолжит ухудшаться. В эти выходные ожидаются дожди и ливни, также станет ощутимо прохладнее.

Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что погодные условия ухудшаются в результате активного циклона Anett. Дождливая погода прогнозируется в западных областях, а на остальной территории страны будет аномально теплая и сухая погода.

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В субботу, 14 сентября, под влиянием активного циклона прогнозируются дожди и ливни в западных областях. Сильные дожди и сильный ветер Кибальчич прогнозирует в Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и в Карпатах. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов, днем до 20°C. Значительно теплее в Винницкой и Житомирской областях – 27 градусов.

В северных областях дожди возможны ночью, днем преимущественно сухо. Днем воздух прогреется до 30 градусов. Теплее будет в центральных областях – от 26 до 31 °C.

В южных областях и в Крыму воздух может прогреться днем до 32 градусов. Возможны дожди и грозы в Одесской области. Здесь также прогнозируется мощный и порывистый ветер.

В восточных областях без осадков, утром и днем прогнозируется порывистый ветер до 20 м/с. Днем будет жарко до 31 °C.

Циклон над Украиной. Источник: meteoprog.com

В воскресенье, 15 сентября, будет дождь в большинстве областей. Сильные ливни и грозы прогнозируются в западных областях, здесь также станет довольно прохладно – до 22 °C днем.

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В северных областях без осадков, в Киевской области – кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью до 19 градусов, а днем до 29.

В центральных областях почти сухо, в части Черкасской и Кировоградской областей могут пройти дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью до 20 градусов тепла, днем до 30 градусов.

В Одесской и Николаевской областях ожидается дождь с грозами. Ночью воздух прогреется до 21 °C, днем до 27. Теплее будет в Херсонской области – до 31 °C.

В западных областях без осадков. Ночью температура воздуха будет 18 градусов, а днем до 30°C.

Напомним, Украину накроет аномальная погода.

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