Астролог рассказал, когда Украина победит в войне: будет знаковый месяц

Украина получит победу в войне с Россией, однако путь будет непростым. Знаковым окажется ноябрь 2023 года.

Об этом заявил победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев . "11-й месяц станет стабильным, однако все зависит сейчас от людей. В настоящее время, если ничего не изменится в энергетике, если люди будут идти по тому же пути, который запланировали, то может быть завершение войны именно в этот период", – отметил экстрасенс.

По его словам, заморозки войны не будет, при помощи партнеров ноябрь может стать победным для Украины.

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Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.