Астролог розповів, коли Україна переможе у війні: буде знаковий місяць

Україна отримає перемогу у війні з Росією, проте шлях буде непростим. Знаковим виявиться листопад 2023 року.

Про це заявив переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв. "11-й місяць стане стабільним, проте все залежить зараз від людей. У даний час, якщо нічого не зміниться в енергетиці, якщо люди будуть йти тим же шляхом, який запланували, то може бути завершення війни саме в цей період", – відзначив екстрасенс.

За його словами, заморозки війни не буде, за допомогою партнерів листопад може стати переможним для України.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.