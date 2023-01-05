'Есть угроза': экстрасенс назвал регионы, по которым Россия может ударить ракетами

Россия не прекратит ракетных ударов по Украине, опасность нависла над рядом регионов. Оккупанты могут ударить как по тем городам, которые еще не бомбили, так и тех, которые неоднократно подвергались атакам.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экстрасенс Роман Шептицкий. По его словам, под угрозой Киевская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская и Винницкая области. Кроме того, оккупанты будут обстреливать правый берег Херсонщины.

"Есть угроза воздушных ударов, энергии наступательных действий пока не вижу" – отметил он.

Экстрасенс добавил, что тревожной будет ситуация в Запорожской и Харьковской областях, а в Волынской и Ровенской областях идет нагнетание со стороны Беларуси. Однако угрозы наступления нет, у России сейчас нет ресурсов для ведения таких боевых действий.

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Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.