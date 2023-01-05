'Є загроза': екстрасенс назвав регіони, по яких Росія може вдарити ракетами

Росія не припинить ракетних ударів по Україні, небезпека нависла над низкою регіонів. Окупанти можуть ударити як по тих містах, які ще не бомбили, так і тих, які неодноразово атакували.

Про це у коментарі УНІАН заявив екстрасенс Роман Шептицький. За його словами, під загрозою Київська, Одеська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська та Вінницька області. Крім того, окупанти обстрілюватимуть правий берег Херсонщини.

"Є загроза повітряних ударів, енергії наступальних дій поки не бачу", - зазначив він.

Екстрасенс додав, що тривожною буде ситуація у Запорізькій та Харківській областях, а у Волинській та Рівненській областях йде нагнітання з боку Білорусі. Проте загрози наступу немає, Росія зараз не має ресурсів для ведення таких бойових дій.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.