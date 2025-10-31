Нужна ли собакам зимняя одежда: ответ ветеринаров

Когда на улице становится холоднее, многие владельцы собак начинают задумываться, стоит ли одевать своих любимцев в теплую одежду. Специалисты объясняют, что потребность в куртке или свитере зависит от породы, размеров, возраста и общего состояния здоровья животного.

Как отмечают ветеринары, дополнительное утепление особенно необходимо маленьким, худощавым или короткошерстным собакам, ведь они быстрее теряют тепло. Об этом сообщило издание thesprucePETS.

К таковым относятся чихуахуа, той-терьеры, мини-пинчеры, грейгаунды и випеты. Также стоит позаботиться о тепле для щенков, пожилых и ослабленных собак – их организм сложнее поддерживает нормальную температуру тела.

Большие породы с густой или двойной шерстью хорошо переносят холод и чаще всего не нуждаются в специальной одежде. Их мех уже обеспечивает достаточную естественную защиту, а лишняя одежда может даже нарушить нормальную вентиляцию шерсти. К собакам, которым, как правило, не нужна зимняя одежда, относятся хаски, ньюфаундленды, чау-чау, бернские зенненгундовые, комондоры, померанцы, бородатые круги, гаванские бишоны и крупные пиренейские собаки.

Эксперты обращают внимание на то, что даже животное с густым мехом может замерзнуть в ветреную или влажную погоду. Если собака начинает дрожать, ведет себя вяло или ищет теплое место, прогулку лучше сократить.

Выбирая одежду для любимца, следует правильно подобрать размер, чтобы вещь не мешала движениям и не натирала. Также ветеринары отмечают, что некоторые материалы способны вызвать аллергию, поэтому после прогулок важно следить за состоянием кожи собаки.

