Как длина кабеля влияет на скорость зарядки устройства

Зачастую телефон бывает нужно зарядить максимально быстро. Здесь может возникнуть вопрос: влияет ли длина зарядного кабеля на скорость зарядки?

По словам экспертов, длина кабеля действительно имеет значение и играет определенную роль в некоторых случаях. Однако не стоит покупать самый короткий кабель.

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Большая длина кабеля создает более высокое сопротивление, соответственно – выдает меньшее напряжение. То есть чем длиннее кабель – тем больше времени уйдет на цикл полной зарядки.

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Но иногда есть необходимость иметь удлиненный кабель, например если розетка далеко, а смартфон надо постоянно держать рядом. В таких случаях можно подумать о покупке удлинителя, а не длинной проволоки.

Однако иметь очень короткий кабель тоже не всегда оправданно. Смартфон и другие устройства могут ограничивать входное напряжение, поэтому это не даст желаемого эффекта. Кабель питания сам по себе не может значительно ускорить зарядку. Лучше всего – использовать фирменное USB-устройство, которое было в комплекте с телефоном.

Также следует обратить внимание на толщину кабеля. Кабель с большим диаметром будет иметь большую пропускную способность, но смотреть нужно на калибр внутреннего плетения, а не толщину самой проволоки с изоляцией и обмоткой.

Скорость зарядки смартфона определяется техническими возможностями зарядного устройства и параметрами кабеля. Все важные характеристики указываются на коробках устройств

То есть, если хотите выбрать качественный кабель для зарядки, обратите внимание на:

длину шнура;

максимальный выходной ток;

способность поддерживать функцию быстрой зарядки.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потёртости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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