Как по-украински извиниться за поведение: 'пробачте', 'вибачте' или 'перепрошую'

Украинский язык богат синонимами, в том числе и касающимися извинений. Однако часто мы употребляем неправильные формы слов или словосочетаний.

Один из распространенных примеров – это фраза "вибачте мене". На самом деле, это не совсем корректно, отметила корректор, член Ассоциации украинских редакторов Екатерина Марковская.

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Как же правильно просить прощения?

Обращаясь к кому-то с просьбой простить, следует использовать глагол "вибачте" в сочетании с местоимением в дательном падеже.

Правильно:

Вибачте мені.

Перепрошую.

Даруйте мені.

Пробачте, будь ласка.

Прошу вибачення.

Почему "вибачте мене" – это ошибка?

Доля "-ся" в глаголе "вибачаюся" имеет значение "себя". Используя эту форму, мы как бы извиняем себя, что, конечно, не соответствует действительному смыслу.

Используйте "вибачте" с дающим падежом местоимения. Вместо "вибачаюся" употребляйте другие, правильные фразы.

Напомним, ранее мы писали об украинских словах, которые ошибочно считают суржиком.

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