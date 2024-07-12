Як українською перепросити за поведінку: пробачте, вибачте чи перепрошую
Українська мова багата на синоніми, зокрема й ті, що стосуються вибачень. Проте, часто ми вживаємо неправильні форми слів чи словосполучень.
Один з поширених прикладів - це фраза "вибачте мене". Насправді, це не зовсім коректно, зазначила коректорка, членкиня Асоціації українських редакторів Катерина Марковська.
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Як же правильно просити вибачення?
Звертаючись до когось з проханням вибачити, слід використовувати дієслово "вибачте" у поєднанні з займенником у давальному відмінку.
Правильно:
- Вибачте мені.
- Перепрошую.
- Даруйте мені.
- Пробачте, будь ласка.
- Прошу вибачення.
Чому "вибачте мене" - це помилка?
Частка "-ся" у дієслові "вибачаюся" має значення "себе". Використовуючи цю форму, ми ніби вибачаємо самих себе, що, звісно, не відповідає дійсному сенсу.
Використовуйте "вибачте" з давальним відмінком займенника. Замість "вибачаюся" вживайте інші, правильні фрази.
Нагадаємо, раніше ми писали про українські слова, які помилково вважають суржиком.
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