Як українською перепросити за поведінку: пробачте, вибачте чи перепрошую

Українська мова багата на синоніми, зокрема й ті, що стосуються вибачень. Проте, часто ми вживаємо неправильні форми слів чи словосполучень.

Один з поширених прикладів - це фраза "вибачте мене". Насправді, це не зовсім коректно, зазначила коректорка, членкиня Асоціації українських редакторів Катерина Марковська.

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Як же правильно просити вибачення?

Звертаючись до когось з проханням вибачити, слід використовувати дієслово "вибачте" у поєднанні з займенником у давальному відмінку.

Правильно:

Вибачте мені.

Перепрошую.

Даруйте мені.

Пробачте, будь ласка.

Прошу вибачення.

Чому "вибачте мене" - це помилка?

Частка "-ся" у дієслові "вибачаюся" має значення "себе". Використовуючи цю форму, ми ніби вибачаємо самих себе, що, звісно, не відповідає дійсному сенсу.

Використовуйте "вибачте" з давальним відмінком займенника. Замість "вибачаюся" вживайте інші, правильні фрази.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські слова, які помилково вважають суржиком.

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