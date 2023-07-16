Кто из медицинских работников может уйти на пенсию на 5-10 лет раньше

Украинские медицинские работники, работающие в тяжелых условиях, имеют право на досрочный уход на пенсию по специальным условиям. Правительством были утверждены списки профессий, предоставляющих такие льготы. Рассказываем, какие врачи могут выйти на пенсию на 5 или 10 лет раньше установленного срока.

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Работа во вредных условиях сокращает возраст ухода на пенсию на 5-10 лет. Кабинет Министров утвердил списки профессий, предоставляющих такие льготы.

Врачи-рентгенологи могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет, при условии следующего стажа:

Мужчины должны иметь общий стаж работы 25 лет, из них 10 лет – льготный стаж;

Женщины должны иметь общий стаж работы 20 лет, из них 7,5 лет – льготный стаж.

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За каждый год работы по списку №1 добавляется один год в общий стаж.

В список профессий, предусмотренных списком №1, включаются:

Врачи-рентгенологи, а также врачи, работающие в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);

Младшие специалисты по медицинскому образованию рентгеновских отделений (кабинетов);

Младшие специалисты медицинского образования, работающие в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

5 лет раньше могут выйти на пенсию работники моргов, туберкулезных и онкологических учреждений, психиатрических заведений.

Согласно списку №2, медицинские работники могут выйти на пенсию на 5 лет раньше установленного срока. В этот список включаются следующие профессии:

Медицинские и фармацевтические работники, заразившиеся вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей;

Младшие медицинские сестры (санитарки-уборщицы) патологоанатомических бюро, центров, отделений, прозекторских моргов;

Работники, занятые в противотуберкулезных заведениях.

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Также в список входят работники, непосредственно обслуживающие больных:

В туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах – младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В лепрозориях – младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В психиатрических (психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях (отделениях), домах ребенка – младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В домах-интернатах для психически больных, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, принадлежащих к системе социального обеспечения – младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В подземных больницах, расположенных в отработанных соляных шахтах – врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

Рабочие, работающие под землей для поддержания в нормальном состоянии шахтных выработок больниц;

В ожоговых и гнойных отделениях – врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В онкологических учреждениях (подразделениях), центрах, диспансерах – врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, работающие в отделениях и кабинетах химиотерапии;

Младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры по уходу за больными, работающими в детских отделениях.

В рентгеновских отделениях (кабинетах) – младшие медицинские сестры по уходу за больными.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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